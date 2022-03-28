“وصف المغرب ببلد الفقر والجوع”.. يوتوبرز مغربي بإيطاليا يثير سخط النشطاء
هبة بريس - الرباط
آثار اليوتوبرز المغربي المتواجد بدولة إيطاليا، أسامة كوبنهاجن، سخط واستياء المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن، بسبب تصريحات أدلى بها علال مقابلة تلفزية.
اليوتوبرز أسامة، وخلال استضافته بأحد البرامج التلفزية، وصف المغرب ب”بلد الفقر والجوع”.
وادعى ذات المتحدث، أن غالبية المغاربة يعيشون في دور الصفيح ويتناولون وجبة غذائية واحدة في اليوم.
تصريحات المدعو “كوبنهاجن” أثارت غضب عدد من النشطاء المغاربة الذين طالبوا الجمعيات الحقوقية والأفراد الجالية المغربية المقيمين بايطاليا بتكذيبه تصريحاته الزائفة ومتابعته قضائيا.
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14 تعليقات
و قبلا هو لي عيش في الجوع الي كان البراني تيجي و يقول المغرب فيه لخير موجود. اش بقا قدام الكداب مايقول الفقر ليس عيب هده الجيل الجديد يوريد كل شيء موجود ايامي كونت عيش بخير الحمد الله او كنت نكدام باش متقولش الدار اعطوني هدو ميحشمش ايكول عطيني
يجب منعه من ان يضع حوافره على ارض المملكة حتى لا يدنسها !!!
لهلا اعطيك المشتاق الى داق،انتم لكبرتوا الشان البجعران كل اليتوبرست كانوا في الجوع اودب ….حمت تيكدبوا على دقون الناس ،الله انعل لما يحشم
الله ينجيك منزالمشتاق إلى فاق
من هندامك وكيفية نظراتك يتبين ان ابن الجوع ولا زلت حاليا اما المغرب المغاربة يشهد لهم الجميع ويشهد لهم التاريخ بالجود والكرم ولا يمكن لجائع ان يكون كريما
هذا المخلوق يريد البوز اسهل طريقة هي انتقاذ البلد و لو بالكذب فالمشاكل موجودة في كل بلد لكن تصل حتى الجوع فهذا بهتان فاللايطاليين يعرفون ربوع المغرب اكثر منه و خير دليل ماوقع للساءحتين الفرنسيتين مع البدوي المغربي عندما عرضن عليه ثمن الخبز فرد عليهن بان الشعب المغربي في هذه الظروف لا يقبض الثمن بل يمد يد المساعدة و لو يكون عنده خصاص قمة المروؤة و كان لهذا الفيديو و قعا ايجابيا على السياحة الوطنية اما هذا المعتوه كلامه مردود عليه يجب نزع الجنسية عنه لانه نزع الوطنية منه لا خير فيه
عندو الحق النفاق في المغاربة معندو حدود،جوع الفقر السعاية و الصنطيحة من فوق..الله يعطينا وجهكم
انسان جاهل أمي، لا يقدر على العمل ،يريد الحصول على المال بالكلام الفارغ
من يكون هذا السفيه ومن يعرفه أصلا؟؟؟ سماهم في وجوههم وانتهى الكلام.
هكذا تكون تربية الزريبة و هذا الجرثومة ما اكثرهم ،يريدون العيش بدون عمل و يريدون العمل بدون تكوين، نفس الاخلاق. ونفس الجحود عند صاحب قناة ،، مسا حة ،،
هذا الحقير الذي يشبه التمساح بكبر فمه و بدموعه الكاذبة و بيده القصيرتين في العمل، بدأ بالتهريج و بما ان بعض المغربة يعشقون التفاهة مثل روتيني اليومي هو ايضا نال شهرة عند القطيع من الشعب المغربي
ايطاليا تعرف المغرب بالارقام و ليس بما يسوقه هذا التافه ومن لا يحترم بلده لن يحترمه بلد آخر
الفقر و الجوع هو الاصل بالمغرب ،و الا لما يهاجر المغاربة الى ايطاليا و اوروبا و العالم .
انه يقول الحقيقة المولمة، ادهبوا الى مطار ميلانو لتروا المغاربة يبيتون بالمراحيض و يطلبون الصدقة من المسافرين.ادهبوا الى الكنائس لتروا المغاربة واقفين ،احصوا عدد مغاربة فرنسا .
لو لم يكن الفقر و الجوع و اللاديمقراطية لما هاجر المغاربة.
ااخبز و اتاي او النفاق او الكدو
الخير موجود بالمغرب و لاكن لفئة معينة بالرشوة و المحسوبية و اامعارف،و ليس بالعمل و الجد.
حسبي الله ونعم الوكيل ولعنة الله عليه الى يوم الدين
سيماهم على وجوههم. هذا إنسان مربض جدا. وكل ماقاله هو اسقاط لحياته على الآخرين. اللهم لا شماتة
مجرد تساؤل.
على ماذا يقتات المغربيون !!!؟؟؟
مثل مغربي يقول: ” حتى قط ما يهرب من دار العرس”.
اليوتوبرز المغربي أسامة كوبنهاجن لم يقل إلا الحقيقة التي يعرف الخاص والعام، داخل وخارج المغرب، وتكلمت عنها حتى وسائل الإعلام المغربية والدولية. المغرب نفسه يعيش عن الهبات والمسعادات الدولية والفقر أصبح فرادا من أفراد الأسر المغربية.
فلو وجد المغربي ما يعيل به أسرته ما شجع أطفاله على الحركة ورفض استعادتهم، ومات ترك زوجته تذل وتهان في التهريب “المعيشي” وما أرسلها إلى مزارع الفراولة ليتحرش بها بورقعة.
بتاريخ:29/03/2021، قال محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات ما نصه:
“إن الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لعلف البهائم، مرجعا ذلك إلى سوء منتجات المطاحن…. أن الدقيق الذي تنتجه المطاحن يستعمل في بلدان أخرى في تغذية الدجاج والمواشي” انتهى الاقتباس.
وفي مقال عن الموضوع كتب الصحفي سعيد بن عائشة ما نصه:
“شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل العظيم، حيث يحتل الإنسان مرتبة أدنى من الحيوان….وكأن كورونا لا تكفي..وكأن الفقر لا يكفي..وكأن التهميش لا يفي بالغرض..تتحالف “اللوبيات الطاحنة” في ما بينها لتقدم للمواطن المغربي خبزة مسمومة، وغامضة، و”رمانة مغمضة” مجردة من كل فائدة.. حتى الخبز والماء الذي يلجأ إليه كل “ضعيف” عند الحاجة يوجد من يتلاعب فيه،” انتهى الاقتباس.
وحسب مقال لجريدة البايس الإسبانية (2014)، جاء فيه ما نصه:
“المغربيون يحلُّونَ بين أبطال العالم في استهلاك الخبز، ففي المملكة التِي لا يتخطَّى تعدادهَا السكانِي 30 مليونًا، تباعُ 105 ملايين خبزة كلَّ يوم، أيْ بمعدلٍ 3 وحدات خبز لكلِّ فردٍ…..إذْ كثيرًا ما يبدِي مواطنٌ مغربيٌّ استعدادهُ للعيش على الخبز والشاي…. حتى أنَّ البعض قدْ يأكل الخبز مع الفواكه مثل البطِّيخ والبرتقال والموز” انتهى الاقتباس.
وفي مقال عن فضيحة سبتة أعتبر الصحفي سعيد بن عائشة أن كوب الشاي او القهوة يعتبر من الدلع في المغرب، إذا قال ما نصه مخاطبا القصر الذين تم قذفهم في البحر بما نصه:
“هل تعتقد (أخي مهاجر) أنك ستصل إلى هناك (أوروبا) لتستيقظ عند الساعة الواحدة زوالا لتجد أمّا أو أختا تقدم لك كوب الشاي أو القهوة في أحد أكبر مشاهد الدلع التي لم يعد معمولا بها حتى في سناريوهات الأفلام؟.” انتهى الاقتباس.
وأختم بفضيحة الراقصة هيام التي عرضت بنتها ذات 3 سنوات للاغتصاب أو هتك العرض لأن لا هي ولا والدها يردان التكفل بها.
الذي يستوجب سخط واستياء المغربي هن الحكومات المتعاقبة التي حشت رأسه بالأوهام لتجعل من بلده قوة إقليمية تهدد ألمانيا وإسبانيا، تصدر الغاز والبترول إلى بريطانيا والمنتجات الفلاحية إلى روسيا وإفريقيا، وأن لا طائر تطير في السموات بدون قطع غيار صنعها مغربيون ومغربيات.
أغتذر للجريدة (moderateur) وللقراء عن طول التعليق، فيجب أن لا تحجب الحقيقة حتى تحدد المسؤوليات.