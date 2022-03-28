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“عاد ولينا كنحسو بالراحة”.. مغاربة يطالبون الحكومة بالإبقاء على الساعة القانونية

2022-03-28 / 9:20 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، عاد المغرب إلى العمل بالساعة التي توافق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بدءا من يوم أمس الأحد 27 مارس.

وحسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فيأتي هذا الإجراء لضرورة التكيف مع خصوصيات هذا الشهر الأبرك وما يتطلبه من أجواء ملائمة لأداء وممارسة الشعائر الدينية؛ وذلك طبقا للمرسوم الصادر في 26 أكتوبر 2018 والمتعلق بالساعة القانونية، ولقرار رئيس الحكومة بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن فرحهم بالعودة إلى الساعة القانونية، مطالبين الحكومة بالابقاء عليها وإلغاء الساعة الإضافية.

وقال أحد المعلقين: “عاد ولينا نعسو ونشبعو نعاس ونفيقو مرتاحين، الحمد لله على نعمة الساعة القديمة”.

وأضاف آخر : “يلا يوم واحد باش رجعنا لساعتنا الأصلية وحسينا بحياتنا ونفسيتنا تحسنات، كنتمناو هاد الحكومه تصحح غلط الحكومة السابقة”.

هذا ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، صرح في مرات عدة سابقة أن الحكومة تدرس مسألة إلغاء الساعة الاضافية.

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‫30 تعليقات

  1. تلاميذ البادية الذين يعانون يوميا في صمت لهم اضعاف معناة سكان المدن وذلك يمكت في وضع التوقيت الحالي 1+ زيادة على إكتضاض في النقل المدرسي والضغط على سائق الحافلة ووو

  3. و أين الحكومة الذل أطفالنا يتكبدون عناء النهوض الاستيقاظ صباحا في اجنحة الظلام و يوجد من الأسر من يقطن بعيدا لا حول ولا قوة الا بالله..

  4. العودة الى الساعة القانونية …. يعني ان الساعة الاضافية غير قانونية …….. و الغؤها في رمضان يعني انها حرام…. والله اعلم

  8. من معانات المواطن التي لا تناقش في البرلمان
    حكومة ينتخبها المواطن من أجل أن تغصبه في حياته اليومية لم يجرا حزب واحد ان يعد بالعودة إلى التوقيت العادي..

  9. حكومة مثل التي قبلها تجتهد في كيفية جعل المواطن يعاني ويعاني حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اخذ قرار اضافة ساعة غير قانونية.

  10. المشكل ليس في الساعة الاضافية بل في تنظيم الوقت لو خلد الاطفال الى النوع قبل العاشرة ليلا لاستيقظوا في الغد وهم في اتم الاستعداد للذهاب الى المدرسة…

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