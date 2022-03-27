إنقاذ 49 مهاجر سري فوق سواحل إقليم طانطان

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أفاد مصدر أمني من ميناء الوطية جنوب طانطان، أن مركب للصيد الساحلي صنف الجر تمكن عشية اليوم الاحد من إنقاذ تسعة وأربعين مهاجرا سريا، ينحذرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 12 إمرأة واجهوا صعوبات بعرض السواحل البحرية قبالة سواحل إقليم طانطان بعد أن كانوا في تجاه جزر الكناري.

المصادر الأمنية ذاتها أكدت ل هبة بريس، أن مركب صيد ساحلي صنف الجر، قام بإجلاء 49 شخصا إلى ميناء طانطان بعد إخطار ربان المركب المصالح الادارية البحرية بالنازلة ، بغية التدخل وفق المساطر القانونية لأجل إنقاذ أرواح أفارقة كانوا مهددين بالموت، غرقا جراء ثقوب كانت بالقارب المطاطي.

السلطات المنائية المختصة، التي قامت بإبلاغ مصالح الدرك الملكي البحري وشرطة الميناء والسلطات المحلية، المرابطة بميناء طانطان، التي هرعت إلى رصيف الميناء معززة بالوقاية المدينة، وذلك عشية اليوم الأحد في إنتظار ولوج مركب الصيد للميناء.

وتعود تفاصيل عملية إنقاذ مهاجرين سريين، من موت محقق عندما كان مركب للصيد الساحلي يهم بالعودة من رحلة صيد فوق سواحل إقليم طرفاية، إلا أن ربان المركب لاحظ وجود جسم غريب تتقادفه الأمواج وسط المحيط الأطلسي، مما إستدعى منه إعلان حالة إستنفار في صفوف طاقم المركب، وتغير المصار في إتجاه القارب المطاطي، ليتفاجئ بوجود قارب مطاطي وعلى متنه أفارقة من جنسيات مختلفة يلوحون بأيديهم ملتمسين النجدة.

إلى ذلك وبعد ولوج المركب إلى ميناء طانطان، تم تقديم الإسعافات اللازمة لباقي المهاجرين، قبل إحالتهم على أحد مراكز الإيواء بالإقليم بعد تدخل السلطات الإقليمية لمدينة طانطان حيث باشرت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة الوطية التابعة لسرية طانطان فتح تحقيقات في الموضوع، بأمر من وكيل جلالة الملك لأجل معرفة خيوط هذه القضية.

ولازالت مختلف الأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، تشن حمالاتها التمشيطية لأجل محاربة ظاهرة تهريب البشر والهجرة السرية.

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