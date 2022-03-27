أكادير : حريقان باقامة خاصة للطالبات ومدرسة عمومية ولا خسائر في الارواح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نشب حريقين متفرقين عشية اليوم الاحد 27 مارس الجاري بمدينة أكادير، أولهما كان باقامة خاصة للطالبات، خلف الحريق خسائر مادية محدودة، بعد تدخل عناصر الوقاية المدنية لاخماده، وكان السبب بحسب مصادر الجريدة ” شارجور” .

وغير بعيد عن إقامة الطالبات بحي الداخلة، إندلع حريق ثاني بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية، بعد أن التهمت النيران مستودعا لأرشيف المؤسسة، وحال تدخل الوقاية المدنية ورجال الإطفاء من إستمراره.

الحريقين فتحت السلطات الأمنية بحثا لمعرفة ملابسات اندلاعهما

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