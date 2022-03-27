بكلفة 60 مليون درهم.. تدشين وحدة لانتاج الحليب بجرسيف

هبة بريس - جرسيف

أشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأحد 27 مارس 2022، على تدشين وحدة تعاونية لانتاج الحليب باقليمي جرسيف بجهة الشرق.

وترأس الوزير تدشين وحدة لتثمين الحليب بجرسيف في إطار المشاريع الفلاحية التضامنية ، اذ تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب60 مليون درهم، بسعة 30 طنا يوميا، يتم تجميعها من 14 مركزا تم تشييدها لهذا الغرض على صعيد إقليم جرسيف كمايضم المشروع وحدة لإنتاج الحليب بسعة 30 طن يوميا، وبناء 4 مراكز لجمع الحليب وتجهيز 14 مركزا لتجميع الحليب.

ويستفيد من مشروع وحدة الحليب بجرسيف حوالي 2689 فلاح منحدرين من الجماعات الترابية تادارت، وهوارة ولاد رحو، ولمريجة وصاكا وراس لقصر، و13 تعاونية فلاحية.

وهمت زيارة صديقي مدن بجهة الشرق حيث تم تدشين وحدة لتثمين الحليب بجرسيف وإطلاق أشغال تشييد مركز للتكوين الفلاحي، وتقدم برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى إقليم تاوريرت، وتقدم مشروع وتتبع إنجاز مشروع التهيئة الهيدرو فلاحية لمدار لمسارة وزيارة وحدة لتثمين الخضر والفواكه وتطوير سلسلة الحليب على مستوى إقليم جرسيف.

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