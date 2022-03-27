وحدة لانتاج الحليب بجرسيف

بكلفة 60 مليون درهم.. تدشين وحدة لانتاج الحليب بجرسيف

2022-03-27 / 9:25 مساءً
1
هبة بريس - جرسيف

أشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأحد 27 مارس 2022، على تدشين وحدة تعاونية لانتاج الحليب باقليمي جرسيف بجهة الشرق.

وترأس الوزير تدشين وحدة لتثمين الحليب بجرسيف في إطار المشاريع الفلاحية التضامنية ، اذ تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب60 مليون درهم، بسعة 30 طنا يوميا، يتم تجميعها من 14 مركزا تم تشييدها لهذا الغرض على صعيد إقليم جرسيف كمايضم المشروع وحدة لإنتاج الحليب بسعة 30 طن يوميا، وبناء 4 مراكز لجمع الحليب وتجهيز 14 مركزا لتجميع الحليب.

ويستفيد من مشروع وحدة الحليب بجرسيف حوالي 2689 فلاح منحدرين من الجماعات الترابية تادارت، وهوارة ولاد رحو، ولمريجة وصاكا وراس لقصر، و13 تعاونية فلاحية.

وهمت زيارة صديقي مدن بجهة الشرق حيث تم تدشين وحدة لتثمين الحليب بجرسيف وإطلاق أشغال تشييد مركز للتكوين الفلاحي، وتقدم برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى إقليم تاوريرت، وتقدم مشروع وتتبع إنجاز مشروع التهيئة الهيدرو فلاحية لمدار لمسارة وزيارة وحدة لتثمين الخضر والفواكه وتطوير سلسلة الحليب على مستوى إقليم جرسيف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار

تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار

2022-03-27 / 2:30 مساءً
Photo of مجموعة (OCP).. رقم المعاملات بلغ 84,3 مليار درهم سنة 2021

مجموعة (OCP).. رقم المعاملات بلغ 84,3 مليار درهم سنة…

2022-03-26 / 1:12 مساءً
Photo of تقرير: توقعات بنك المغرب لا تأخذ بعين الاعتبار الأمطار الأخيرة

تقرير: توقعات بنك المغرب لا تأخذ بعين الاعتبار الأمطار…

2022-03-26 / 11:59 صباحًا
Photo of البام” يدعو الحكومة لتوسيع فئة المستفيدين من دعم مهنيي النقل

البام” يدعو الحكومة لتوسيع فئة المستفيدين من دعم مهنيي…

2022-03-25 / 11:09 مساءً
Photo of احداث صفحة خاصة ب “الصرف اليدوي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”

احداث صفحة خاصة ب “الصرف اليدوي ومكافحة غسيل الأموال…

2022-03-25 / 8:46 مساءً
Photo of أدرعي: قادة عسكريون إسرائيليون التقوا مع المفتش العام للجيش المغربي بالرباط

أدرعي: قادة عسكريون إسرائيليون التقوا مع المفتش العام للجيش…

2022-03-25 / 7:11 مساءً
Photo of خبير يشرح إن كانت هناك حاجة إلى تعديل قانون المالية لسنة 2022

خبير يشرح إن كانت هناك حاجة إلى تعديل قانون…

2022-03-25 / 6:42 مساءً
Photo of قمة عربية رباعية “تشاورية” في الأردن

قمة عربية رباعية “تشاورية” في الأردن

2022-03-25 / 6:29 مساءً
Photo of مندوبية: تطور الأسعار بالمغرب خلال ال20 سنة الأخيرة

مندوبية: تطور الأسعار بالمغرب خلال ال20 سنة الأخيرة

2022-03-25 / 3:53 مساءً
Photo of من يكون الملياردير المغربي الذي هندس صفقة تصنيع أجزاء الطائرات في المملكة؟

من يكون الملياردير المغربي الذي هندس صفقة تصنيع أجزاء…

2022-03-25 / 7:36 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق