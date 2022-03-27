بعد تصريحات بايدن ..ماكرون يحذر من “تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا”

هبة بريس - وكالات

غداة تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “جزار”، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد من “تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا”.

وصرح ماكرون لقناة “فرانس 3” الفرنسية، “لن أستخدم هذا النوع من الكلام لأنني لا أزال على تواصل مع الرئيس بوتين”، داعيًا إلى “وقف الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا بدون الدخول في حرب جديدة”.

وأشار ماكرون إلى أنه سيتحدث مع بوتين “غدا (الاثنين) أو بعد غد (الثلاثاء)” لتنظيم عملية إجلاء لسكان مدينة ماريوبول المحاصرة والواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي تتعرض لقصف منذ أسابيع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0