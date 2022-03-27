امانويل مارون - فلاديمير بوتين

بعد تصريحات بايدن ..ماكرون يحذر من “تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا”

2022-03-27 / 9:06 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

غداة تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “جزار”، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد من “تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا”.

وصرح ماكرون لقناة “فرانس 3” الفرنسية، “لن أستخدم هذا النوع من الكلام لأنني لا أزال على تواصل مع الرئيس بوتين”، داعيًا إلى “وقف الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا بدون الدخول في حرب جديدة”.

وأشار ماكرون إلى أنه سيتحدث مع بوتين “غدا (الاثنين) أو بعد غد (الثلاثاء)” لتنظيم عملية إجلاء لسكان مدينة ماريوبول المحاصرة والواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي تتعرض لقصف منذ أسابيع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصين تعلن إغلاق شنغهاي بعد تفشي كورونا

الصين تعلن إغلاق شنغهاي بعد تفشي كورونا

2022-03-27 / 9:50 مساءً
Photo of جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف ما بين 28 و30 مارس في تركيا

جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف ما بين…

2022-03-27 / 7:52 مساءً
Photo of مكسيكو.. إبراز الأدوار الهامة التي تضطلع بها المرأة المغربية في التنمية

مكسيكو.. إبراز الأدوار الهامة التي تضطلع بها المرأة المغربية…

2022-03-27 / 7:28 مساءً
Photo of 62 جريمة قتل في يوم واحد تدفع السلفادور لاعلان حالة الطوارئ

62 جريمة قتل في يوم واحد تدفع السلفادور لاعلان…

2022-03-27 / 6:29 مساءً
Photo of إسرائيل تنهي “إهمال النقب” بـ5 تجمعات سكنية

إسرائيل تنهي “إهمال النقب” بـ5 تجمعات سكنية

2022-03-27 / 5:27 مساءً
Photo of الأردن يرفع “معظم” قيود كورونا

الأردن يرفع “معظم” قيود كورونا

2022-03-27 / 4:21 مساءً
Photo of مقتل 6 أشخاص في انهيار صخري مروع بسلطنة عمان

مقتل 6 أشخاص في انهيار صخري مروع بسلطنة عمان

2022-03-27 / 1:43 مساءً
Photo of بعد وصف بايدن لبوتين بـ”الجزار”.. ماكرون يحذر من تصعيد

بعد وصف بايدن لبوتين بـ”الجزار”.. ماكرون يحذر من تصعيد

2022-03-27 / 12:51 مساءً
Photo of بريطانيا تفرض قيودا على التعاون العلمي مع روسيا

بريطانيا تفرض قيودا على التعاون العلمي مع روسيا

2022-03-27 / 12:16 مساءً
Photo of التحالف يضرب صنعاء.. والأمم المتحدة تتحدث عن قتلى “الانتقام”

التحالف يضرب صنعاء.. والأمم المتحدة تتحدث عن قتلى “الانتقام”

2022-03-27 / 12:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق