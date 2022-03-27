تدشين تعاونية للحليب بجرسيف

تدشين وإطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليمي جرسيف وتاوريرت

2022-03-27 / 8:51 مساءً
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هبة بريس - جرسيف

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأحد 27 مارس 2022، بزيارة ميدانية لإقليمي جرسيف وتاوريرت بجهة الشرق.

وهمت الزيارة تدشين وحدة لتثمين الحليب، وإطلاق أشغال تشييد مركز للتكوين الفلاحي، وتقدم برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى إقليم تاوريرت، وتقدم مشروع وتتبع إنجاز مشروع التهيئة الهيدرو فلاحية لمدار لمسارة وزيارة وحدة لتثمين الخضر والفواكه وتطوير سلسلة الحليب على مستوى إقليم جرسيف.

وترأس الوزير تدشين وحدة لتثمين الحليب في إطار مشاريع الفلاحية التضامنية لتطوير سلسلة الحليب بالإقليم. بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون درهم، يهدف هذا المشروع إلى تطوير وتعزيز إمكانات سلسلة الحليب في مرحلتي الإنتاج والتثمين، وتقوية التنظيم المهني، وتحسين دخل المربين وخلق فرص الشغل على مستوى الإقليم. بقدرة تبلغ 30 طن / يوم، يستفيد من هذه الوحدة 2689 فلاحًا منظمين في 13 تعاونية حول مجموعة ذات النفع الاقتصادي .

وتجدر الإشارة إلى أن قطيع الأبقار الحلوب بجماعة جرسيف يبلغ 15 ألف رأس من الأبقار الحلوب بمتوسط ​​إنتاج 30 يبلغ طن / يوم. تشييد مركز للتكوين الفلاحي بجماعة تادارت قام الوزير بإطلاق أشغال تشييد مركز للتكوين الفلاحي بجماعة تادارت التابعة لإقليم جرسيف، الذي يوفر تكوينا في مجالات الزراعة المتنوعة وتربية المواشي. بتكلفة إجمالية قدرها 27.15 مليون درهم، سيتم تشييد المركز على مساحة 5000 م 2، منها 3800 م 2 مغطاة وستبلغ طاقته الاستيعابية 150 متدربا سنويا في أفق 2030. إنه يندرج في إطار تعزيز التكوين المهني الفلاحي من أجل جيل جديد من رواد الأعمال الفلاحيين الشباب ويمثل أحد أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

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