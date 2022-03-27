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دكار.. المغرب يحصد ميداليتين ذهبيتين في الدورة الثانية من كأس إفريقيا للشباب للجيدو

2022-03-27 / 7:14 مساءً
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هبة بريس - و م ع

أحرز المنتخب الوطني المغربي للجيدو المشارك في كأس إفريقيا للجيدو للشبان بالعاصمة السينغالية دكار (26 و27 مارس)، اليوم الأحد مداليتين ذهبيتين.

وهكذا حصد ذهبيتي وزن أقل من 66 كلغ البطل محمد الطيبي الذي تغلب على محمد مبوب من السنغال، ووزن أقل من 73 كلغ البطل حسن الدكالي الذي فاز على السنغالي نداي الشيخ أمادو بامبا.

وبذلك يحتل المغرب الرتبة الثانية في سبورة الميداليات بعد السنغال البلد المنظم، والذي حصد ثمان ميداليات ذهبية، فيما عادت الرتبة الثالثة للنيجر بميدالية ذهبية واحدة متبوعة بغامبيا.

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