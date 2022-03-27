وصول ناصر بوريطة الى اسرائيل

بوريطة يصل الى اسرائيل للمشاركة في قمة النقب التاريخية

2022-03-27 / 6:10 مساءً
هبة بريس - الرباط

وصل ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية و التعاون ، مساء اليوم الاحد 27 مارس الى إسرائيل للمشاركة في قمة النقب التاريخية.

ويجتمع وزراء خارجية اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والبحرين، والمغرب، في اسرائيل، يومي الأحد والاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه “بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، ستُعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين قمة دبلوماسية تاريخية في إسرائيل”.

وأضافت: “يصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية”.

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