مقر جهة العيون يستضيف وفدا إستقلالي عن جهة طنجة تطوان

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أنه حل صباح اليوم وفدا من جهة طنجة تطوان، في زيارة إلى مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، الوفد الذي يظم اعضاء مجلس جماعة اكزناية التابعة لجهة طنجة تطوان والذي يتقدمه رئيس جماعة اكزناية بجهة طنجة تطوان وصل ليلة أمس إلى العيون.

وحسب مصدر هبة بريس، الذي أكد أن الوفد الضيف كان في استقباله السيد بلاهي أباد النائب الأول رئيس الجهة العيون والسيدة اعزيزة ابا النائب الثالث وعدد من أعضاء مجلس الجهة.

وخلال هذا اللقاء، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر جهة العيون الساقية الحمراء، تم تقديم عروض حول برامج التنمية للجهة وجماعة اكزناية، فضلا عن عرض فيلمين للتعريف بالمجلسين وأهم المشاريع المنجزة بالجهتين طنجة تطوان، والعيون الساقية الحمراء.

المصدر ذاته، أكد أنه تم الاتفاق على عقد اتفاقية شراكة وتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في ما يتعلق بالتكوين في مجال الطاقات المتجددة وتدبير الموانىء وتجهيز المناطق الصناعية واللوجيستيكية.

ومن المرتقب أن يتجه الوفد الذي يظم مستشارين جماعيين عن جهة طنجة إلى مدينة بوجدور، وكذا جهة الداخلة واد الذهب وزيارة إلى المعبر الحدودي الكركرات زيارة هذا الوفد من مدينة طنجة يأتي في إطار التعرف عن قرب على مختلف المشاريع الكبرى التنموية التي شهدتها جهتي العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0