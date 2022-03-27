الأردن يرفع “معظم” قيود كورونا

هبة بريس _ وكالات

قررت الحكومة الأردنية، الأحد، رفع معظم القيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد-19 بعد نحو عامين من فرضها.

وجاء رفع القيود في أعقاب تراجع الإصابات بكوفيد-19 في البلاد، التي شهدت تفشيا للمتحورة أوميكرون في وقت سابق من هذا العام.

وعزا رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، في بيان هذا الإجراء إلى “تحسن الوضع الوبائي ولتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأول هذه الإجراءات “السماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط إرتداء الكمامة، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية”.

كما تقرر ” إقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية”.

كما قررت الحكومة “السماح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية، ودون التقييد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة”.

وتم تقييد أداء الصلوات الجماعية منذ تفشى الوباء في البلاد عام 2020.

وكان الأردن ألغى منتصف الشهر الماضي فحص “بي سي آر” للقادمين للمملكة وتخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام.

وقال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي لقناة “المملكة” الرسمية “واجهنا خلال الجائحة 4 موجات كبرى. أستطيع القول إن الموجتين الثالثة والرابعة” اللتين سبّبهما المتحوران دلتا وأوميكرون “انتهتا في الأردن”.

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