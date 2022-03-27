الصورة من موقع الحادث

عناصر الوقاية المدنية بالمضيق ينجحون في إنقاذ شخصين من الغرق

2022-03-27 / 4:05 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس قامت مصالح الوقاية المدنية بعمالة المضيق الفنيدق بعملية ناجحة لانقاذ شخصين ينحدران من مدينة تطوان، حسب تصريحهما كانا يقومان بممارسة الصيد بمنطقة خطرة تقع اسفل الجروف الصخرية الخطيرة بجبال كابونيكرو. .

قامت مصالح الوقاية المدنية بعمالة المضيق الفنيدق بعملية ناجحة لانقاذ شخصين ينحدران من مدينة تطوان، حسب تصريحهما كانا يقومان بممارسة الصيد بمنطقة خطرة تقع اسفل الجروف الصخرية الخطيرة بجبال كابونيكرو.

و في هذا الصدد، كشفا أن امواج البحر الهائجة فوق صخرة في ظل التقلبات الجوية الغير ملائمة كانت سببا لتعريضهما للخطر.

و حسب شهود عيان فقد عرف هذا الحدث تشكيل خلية ضمت كافة المسؤولين الاقليميين من المصالح الامنية و السلطات المحلية لمتابعة الوضع و وضع خطة تدخل ناجحة لتفادي اي خسائر بشرية خاصة مع ارتفاع مياه البحر.

كما لوحظ تسخير مجموعة من وسائل الانقاذ بالبحر التابعة للوقاية المدنية و الدرك الملكي الذين كانوا يحاولون الاقتراب لمكان الحادث لكن الظروف القاسية حالت دون ذلك، ليتم الاستعانة برجال الوقاية المدنية للهبوط لاسفل الجرف و انقاذ الصيادين عن طريق استعمال الحبال.

و قد أعربا الناجيين من الحادث عن تقديرهما للمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية و خاصة شجاعة رجال الوقاية المدنية و تضحياتهم.

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‫2 تعليقات

  2. ولم المغامرة و كيلو سردين غير ب 10 دراهم؟
    ليس عدلا ان يغامر رجال الوقاية المدنية بحياتهم و يتركو ايتام لان هاوي الصيد نزل في قعر حفرة بمحض ارادته

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