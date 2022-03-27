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اعتقال رجل أعمال احتال على مغاربة وأتراك

2022-03-27 / 3:58 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علمت جريدة ” هبة بريس “من مصادرها، عن اعتقال رجل أعمال مغربي ، وهو مسير عدة شركات عاملة في ميدان استيراد الألمنيوم من الخارج ، والتي يوجد مقرها الرئيسي بالدار البيضاء،.

وذكرت نفس المصادر أن سبب الاعتقال يعود الى عدد كبير من الشكايات التي تقدم بها مستثمرون ورجال أعمال مغاربةواتراك ، يصرحون في معرض شكاياتهم أن المعتقل احتال عليهم وخدعهم ثم استولى على بضاعة قيمتها مئات ملايين الدراهم، دون أن يسلمهم أموالهم،

وزادت المصادر أنه فور الامر بوضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية وانتشار الخبر توافد عدد من الضحايا مغاربة وغيرهم على مصالح الشرطة القضائية لتقديم شكاياتهم من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة .

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