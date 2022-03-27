رشيد الفايق

سقوط رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب.أسماء أخرى تضع يدها على قلبها

2022-03-27 / 3:37 مساءً
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هبة بريس

تداولت العديد من المصادر المطلعة نبأ اعتقال وايداع رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب وزوجته وشقيه ومن معه سجن بوركايز ضواحي فاس الذي يعمل منسقا إقليميا لحزب التجمع الوطني للأحرار ونائبا برلمانيا عن دائرة فاس الجنوبية، بعد بحث ماراطوني طويل…

ويأتي إيداع رشيد الفايق ومن معه سجن بوركايز على خلفية شبهة تورطه في قضايا جنائية ذات صلة بالتعمير والتلاعب بتراخيص البناء وتزويد المساكن بالكهرباء وتهم تتعلق باستغلال النفوذ والاغتصاب.

 

وفي ذات السياق يرى ملاحظون ومتتبعون أن سقوط رأس الفايق سيعقبه سقوط العديد من الرؤوس الاخرى المتربطة بشبكة رشيد الفايق من ضمنهم منتخبين بجماعة فاس وجماعة أولاد الطيب وبعض رجال السلطة بجماعة أولاد الطيب.

وحسب مصادر هبة بريس فإن المعلومات المتوفرة، تفيد أن رشيد الفايق استطاع فرض أسماء من شبكته في مختلف مجالس المقاطعات التابعة لجماعة فاس عبر مجموعة من الطرق والوسائل، منها التوقيع على شيكات على بياض مقابل مناصب مسؤولة في المجالس السالف ذكرها حسب ذات المصدر، كما أن أشخاص مقربين من الفايق يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن كواليسه وأعماله المشبوهة حيث وضعهم على رأس لوائح إنتخابية لضمان صمتهم.

كما أن العديد من المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب تشير بوضوح أنه تم العثور على شيك في ملكية عمدة فاس ضمن أغراض رشيد الفايق يحمل مبلغا ماليا كبيرا ، مما يثير تساؤلا عريضا ومحيرا : ماذا يفعل شيك العمدة عند رشيد الفايق ؟

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