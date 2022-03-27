افتتاح تمثيلية لغرفة التجارة المغربية - الإفريقية - البرازيلية

الداخلة: افتتاح تمثيلية لغرفة التجارة المغربية – الإفريقية

2022-03-27 / 3:18 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

جرى، أمس السبت بالداخلة، افتتاح تمثيلية لغرفة التجارة المغربية – الإفريقية – البرازيلية، بهدف تعزيز المبادلات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والبرازيل.

وتم افتتاح هذه التمثيلية من طرف إدواردو نانتس بولسونارو، النائب الفدرالي والمستشار السياسي لرئيس جمهورية البرازيل الفدرالية، بحضور رئيس غرفة التجارة المغربية – الإفريقية – البرازيلية (مقرها في ساو باولو)، ورئيس غرفة التجارة المغربية – البرازيلية في المغرب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالداخلة – وادي الذهب، والمدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة، وعدد من المنتخبين

وتتطلع هذه التمثيلية ذات البعد الاقتصادي إلى أن تشكل آلية للتقارب ودعامة للتنمية الاقتصادية والتجارية خدمة للبلدين معا، كما تهدف إلى تعزيز الحوار بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص والتشجيع على تأسيس مقاولات برازيلية في المغرب.

وأكد نانتس بولسونارو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن افتتاح هذه التمثيلية بالداخلة يروم تحسين التبادل التجاري بين البرازيل والمغرب، مشيرا إلى أنه “بإمكان البلدين أن يكونا شريكين على المدى الطويل”.

ودعا نانتس بولسونارو، وهو كذلك عضو في لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب البرازيلي، إلى مزيد من تطوير العلاقات التجارية، معربا عن أمله في أن يصبح المغرب مركزا للصادرات البرازيلية نحو افريقيا

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