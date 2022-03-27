الصورة من موقع الحادث

مقتل 6 أشخاص في انهيار صخري مروع بسلطنة عمان

2022-03-27 / 1:43 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت هيئة الدفاع المدني والاسعاف في سلطنة عمان، الأحد، عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجراح جراء انهيار صخري في موقع للكسارات بمنطقة العارض في ولاية عبري.

وأوضحت الهئية أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 6 أشخاص فيما جرى نقل أشخاص للمستشفيات تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.

وعبري هي إحدى مدن محافظة الظاهرة وتعتبر أحد المراكز الإقليمية في غرب سلطنة عمان، وتبعد عن العاصمة، مسقط، العاصمة بنحو 279 كيلومترا.

وكانت السلطات العمانية قد أعلنت في أكتوبر من العام الماضي عن سقوط قتيلين من الجنسية الآسيوية جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بسبب الإعصار شاهين.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية وقتها بانتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية.

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