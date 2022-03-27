قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة المغاربة المقيمين بتونس

هبة بريس _ الرباط

تم، أمس السبت، تنظيم حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة المغاربة المقيمين بتونس وذلك بمبادرة من جمعية الجالية المغربية المقيمة بتونس.

وأكد رئيس الجمعية، طوزي بن عبد الجليل بن عبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف الأساسي لهذه القافلة هو تعزيز ولوج المغاربة المقيمين بتونس للخدمات الصحية اللازمة، لاسيما أولئك الذين يوجدون في وضعية هشاشة .

واستهدفت هذه القافلة الصحية، وفق السيد بن عبد القادر، 120 مغربيا بتونس، الذين استفادوا كذلك من قفف بمناسبة بمناسبة شهر رمضان الفضيل ومستلزمات النظافة.

وأكد أن وحدات طبية مجهزة بالأجهزة الضرورية واللازمة للتشخيص الطبي في عدة تخصصات من بينها أمراض النساء وطب الأطفال وطب العيون وعلم النفس والطب العام وطب النساء قد أشرفت على هذه القافلة، التي نظمت في إطار الأنشطة السنوية للجمعية .

وأبرز السيد بن عبد القادر أن القافلة، المنظمة بالتعاون مع مختبر تونسي نشط بالمغرب والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والجمعية التونسية للصحة الإنجابية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ، أشرف عليها طاقم طبي تونسي يضم، بالخصوص، طبيبين عامين وطبيب شيخوخة ، وطبيبان مختصان في طب النساء والتوليد ، اضافة الى طبيبين نفسيين وطبيب أسنان، فضلا عن قابلتين.

ونظمت الجمعية سنة 2021 فعالية تضامنية بمناسبة شهر رمضان الأبرك استفادت منها 300 أسرة في عموم تونس

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0