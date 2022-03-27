بعد وصف بايدن لبوتين بـ”الجزار”.. ماكرون يحذر من تصعيد

هبة بريس _ وكالات

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من “تصعيد” كلامي مع موسكو، بعد أن وصف نظيره الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “جزار لا يجوز أن يبقى في الحكم”.

وقال ماكرون اليوم الأحد، في حديث إلى قناة “فرنسا 3″، إنه يرى مهمته، فيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في “بلوغ وقف لإطلاق النار أولا ثم تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا بأساليب دبلوماسية”، مضيفا: “إذا كنا راغبين في فعل ذلك، فيتعين علينا الامتناع عن التصعيد إما بالأقوال أو الأفعال”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه يعتزم إجراء اتصال جديد مع بوتين في غضون اليومين القادمين، بغية مناقشة الجهود الرامية إلى إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية التي تشهد في الفترة الأخيرة مواجهات ضارية ترافقها عمليات قصف مكثفة.

وأكد ماكرون أنه يناقش مع الإدارة الأوكرانية في ماريوبول كيفية تنظيم عملية إجلاء جميع الراغبين في مغادرة المدينة، وشدد على ضرورة فعل ذلك على وجه السرعة خلال الأيام القليلة القادمة، نظرا لضراوة الاشتباكات وكثافة القصف.

واتهم الرئيس الفرنسي روسيا بـ”إبداء الكثير من الوقاحة” إزاء هذه المسألة، محملا بوتين المسؤولية عن السعي إلى “إعادة أوروبا إلى عهد الإمبراطوريات والهيمنة، دون احترام سيادة الحدود وحق الشعوب في تقرير مصيرها”

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