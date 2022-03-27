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وجدة .. اضطرابات في التزود بالماء الشروب والوكالة توضح الأسباب

2022-03-27 / 12:23 مساءً
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هبة بريس : وجدة
عرفت مدينة وجدة خلال الأسبوعين الماضيين اضطرابا كبيرا في التزود بالماء الشروب وصل في بعض الأحياء للانقطاع التام لمدد مختلفة نظرا للانخفاض الكبير في مخزون المياه وعدم استغلال المياه السطحية لسد مشرع حمادي نظرا لعدم توفر الموارد المائية اللازمة نتيجة لموجة الجفاف التي تعرفها الجهة الشرقية لسنوات متتالية، و قد زاد من حدة هذه الوضعية الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب بعد العواصف الرملية التي عرفتها المنطقة و الذي كان فيه الكثير من التبذير و الإسراف مما عجل من نفاذ الخزانات و جعل من تدبير توزيع الموارد المائية المتوفرة أمرا صعبا.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخه منه، فقد عبأت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة بمعية شركائها كل الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة، كما تخبر في هذا الإطار ساكنة مدينة وجدة بأن الوضعية ستتحسن تدريجيا خلال الأيام المقبلة، ويبقى هذا التحسن مرتبطا بتظافر كل الجهود وبضرورة ترشيد استهلاك الماء.

ويضيف البلاغ ذاته، فالوكالة تشكركم على تفهمكم لهذه الظرفية الخاصة، و تدعو جميع المواطنين الى التحلي بروح المواطنة و المسؤولية و العمل على الاستعمال المعقلن و الرشيد للماء الشروب للمحافظة على هذه المادة الحيوية الثمينة و المساهمة في حسن تدبيرها و استغلالها

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تعليق واحد

  1. نعم يجب تظافر جهود كل المتداخلين من مسؤولين ومواطنين في كيفية ترشيد استعمال الماء الشروب والحفاظ على هذه المادة الحيوية التي بغيرها لا تكون الحياة

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