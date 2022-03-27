إيطاليا.. تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية بإقليم باري

هبة بريس _ و م عة

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي، يومي السبت والأحد في مدينة باري بجهة بوليا (جنوب إيطاليا)، قنصلية متنقلة قصد تقريب خدماتها إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة وضواحيها.

وذكر بلاغ للقنصلية أن الخدمات المقدمة شملت، بالخصوص، القيد في سجلات الحالة المدنية، تسليم الشهادات بمختلف أنواعها، المصادقة على التوقيعات الخاصة بالتوكيلات، معالجة طلبات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.

وحسب البلاغ، لاقت هذه العملية التي جرى تنظيمها في ظل الاحترام الكامل لمعايير الوقاية من وباء “كورونا”، استحسانا من لدن أفراد الجالية المغربية الذين حجوا بكثافة إلى مقر بلدية باري حيث تم تنظيم هذه القنصلية المتنقلة.

وأوضح القنصل العام للمغرب بنابولي، السيد عبد القادر ناجي أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية بالخارج، تقريب الخدمات الإدارية من محل إقامتهم، الاهتمام بأحوالهم وشؤونهم وتمكينهم من مختلف الخدمات الإدارية في أفضل الظروف.

ونوه القنصل العام، أيضا، بالجهود التي تبذلها الجالية من أجل تعزيز إشعاع صورة المغرب، مشيدا بتعلقهم القوي بوطنهم الأم وبقيم الموروث الثقافي المغربي.

وعلى هامش القنصلية المتنقلة، التقى القنصل العام برؤساء مجالس مدن باري، ليتشي ولاتيانو، حيث تمحورت هذه اللقاءات حول أوضاع الجالية المغربية المقيمة ببلدياتهم، وكذا سبل التعاون بين القنصلية العامة والبلديات المذكورة بهذا الخصوص.

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