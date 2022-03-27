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رئيس المخابرات الأوكرانية يكشف خطة روسيا وطريقة مقاومتها

2022-03-27 / 11:41 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أكد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، الأحد، أن روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين لإنشاء منطقة تسيطر عليها موسكو بعد فشلها في السيطرة على البلاد بأكملها.

وأضاف في بيان “إنها في الحقيقة محاولة لإقامة كوريّتين شمالية وجنوبية في أوكرانيا”.

وأشار إلى أن أوكرانيا ستشن قريباً حرب عصابات في الأراضي التي تحتلها روسيا.

من جانب آخر، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على منح بلاده دبابات وطائرات وصواريخ لصد القوات الروسية في حين قالت حكومته إن قوات موسكو تستهدف مستودعات الوقود والغذاء.

وطالب زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر الفيديو في وقت متأخر من أمس السبت الدول الغربية بتقديم معدات عسكرية من مخزوناتها التي “علاها الغبار” قائلا إن بلاده لا تحتاج أكثر من واحد في المئة فقط من طائرات حلف شمال الأطلسي وواحد في المئة من دباباته.

وأعطت الدول الغربية أوكرانيا حتى الآن صواريخ مضادة للدبابات والطائرات بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومعدات دفاع لكنها لم تقدم أي أسلحة ثقيلة أو طائرات.

وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اليوم الأحد، إن على تركيا والدول الأخرى التحدث مع روسيا للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن كييف بحاجة إلى مزيد من الدعم للدفاع عن نفسها

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