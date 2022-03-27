الإعلامي سعيد سونا يصدر كتابه الجديد ” لصوص تحتمي بالنصوص”

هبة بريس

صدر مؤخرا للإعلامي والأستاذ الباحث في الفكر المعاصر ، سعيد سونا كتابا جديدا ذو خلفية فكرية واعلامية تحت عنوان ” لصوص تحتمي بالنصوص ” حيث يطرح الكاتب إشكالية النص في علاقته مع السياسة ، سواء كان النص دينيا أو فكريا أو قانونيا ، كما يعود مجددا لما أسماه في كتابه ” كلاسيكو مواجهة الفكر مع السياسة ” أي مطارحة سؤال ماهو ثقافي بما هو سياسي، في أفق إنتاج خطاب سياسي بخلفية علمية ، تجعله مرتبطا بالمجتمع .

كتاب ” لصوص تحتمي بالنصوص ” ينبري لكل الأركان المهمة في المشروع الباذخ للفيلسوف المغربي العالمي ، محمد عابد الجابري ، لكون المشروع يتوفر على كل الاجوبة الحاسمة التي ستحرر العقل العربي تحريرا تاريخيا ، ليلعب دور الحقيقي في نقل العرب إلى استقلالهم الحقيقي الذي سيقودهم إلى تنمية شاملة وعقلانية ومنتجة في جميع المجالات .

الكتاب يتطرق بالتحليل لمجموعة من النصوص المفاهمية ، عبر التشبث بالمنهج النقدي الابستمولوجي الجابري، كما سيتحضر الكاتب في الأخير أبرز المحطات في مساره الإعلامي مع المواقع المهمة التي اشتغل معها وفي مقدمتها موقع هبة بريس ، حيث كان الزميل سعيد سونا نشيطا ومساهما بفعالية في موقع الشعب .

وتجدر الإشارة أن الإعلامي سعيد سونا ، خصص مبيعات الكتاب لمرضى السرطان، وهو ما آثار إعجاب الرأي العام بهاته المبادرة الرمزية .

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