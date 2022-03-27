إحباط عملية تهريب بمعبر الكركرات وحجز 1273 كلغ من الشيرا

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أن جهاز السكانير كشف لعناصر الجمارك التابعة للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب، عملية تهريب كبيرة حيث تمكنت من إحباط محاولة لتهريب الحشيش، بعد أن كانت كمية مهمة من هذه المادة المخدرة مخبأة بإحكام داخل شاحنة كانت في طريقها الى إحدى دول جنوب الصحراء، عبر المعبر الحدودي الكركرات.

جهاز المسح الكاشف الضوئي، رصد جسم غريب داخل الشاحنة وبعد عملية التفتيش التي باشرتها مختلف الأجهزة الأمنية المرابطة بالمعبر الحدودي، مكنت من إحباط عملية تهريب دولي لكمية مهمة من مخدر الشيرا، تبلغ ما يوازي 1273 كلغ كانت مخبأة بعناية فائقة داخل الإطار الحديدي للشاحنة والمسجلة بالمغرب.

هذه العملية التي تأتي في سياق المجهودات المشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية المرابطة بالمعبر الحدودي الكركرات والرامية إلى تفكيك شبكات الإتجار الدولي في المخدرات.

المصادر ذاتها التي أكدت ل هبة بريس، أن إحباط هذه العملية جاءت بعد مراقبة روتنية عبر جهاز الكشف الماسح الضوئي، “السكانير” للشاحنة كانت متجهة إلى إحدى الدول الافريقية جنوب الصحراء والقادمة من الدارالبيضاء محملة بعلب كرطونية خاصة بالتلفيف.

هذا وقد تم الإحتفاظ بسائق الشاحنة ذو 27 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

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