تأثرا بداعش.. مراهقون أميركيون خططوا لمهاجمة مسجد شيعي في شيكاغو

هبة بريس _ وكالات

أوضح مكتب التحقيقات الفدرالي في وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها أن مراهقا أميركا، يبلغ من العمر 18 عامًا، من ولاية ماين واثنان من القاصرين خططوا لهجوم مستوحى من داعش على مسجد شيعي كان سيُنفذ في نهاية مارس الحالي.

وذكرت موقع قناة “فوكس نيوز” الإخبارية أن الشاب كان يتواصل مع قاصرين (17 و15 عاما) لم يكشف عنه هويتهما من ولاية كنتاكي ومدينة شيكاغو عبر تطبيق انستغرام وتطبيقات محادثة أخرى، وخططوا لتنفيذ الهجوم على المسجد في أواخر مارس.

وأوضحت الوثائق أن كان قد جرى اعتقال بيلكي في 11 فبراير، بعد أن كان من المفترض أن يجلب بيلكي الأسلحة النارية والذخيرة إلى شيكاغو، زاعما أنه أخبر أحد شركائه أنه صنع عبوة ناسفة “لقتل مزيد من الناس”.

وكان على بيلكي والمراهق الآخر الذي كان يعيش خارج شيكاغو أن يستقل قطارًا أو حافلة لكي يقابل زميلهما في المدينة قبل الهجوم.

وقالت وثائق المحكمة “أوضح أحد المراهقين أنهم سيدخلون المسجد الشيعي ويفصلون الكبار عن الأطفال ثم يقتلون البالغين”.

وأوضحوا ” أنهم إذا لم يكونوا قد واجهوا قوات الأمن في تلك المرحلة، فإنهم سوف يواصلون طريقهم إلى مسجد شيعي آخر أو كنيس يهودي وتنفيذ نفس الخطة”.

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