قافلة طبية متعددة التخصصات بفاس لجمعية التنوير

هبة بريس _ فاس

قافلة نور وجمعية نبضة للمسعفين المتطوعين على مدى يومي السبت و الأحد 26 و 27 مارس الجاري، قافلة طبية متعددة الاختصاصات تحت شعار ” رجوع واستمرا” بمقر الجمعية الكائن بجنان الحرايشي بن دباب مقاطعة المرينيين بمدينة فاس , بحضور شخصيات وازنة يتقدمهم مولاي سليمان العلوي مؤسس جمعية التنوير و النائبة البرلمانية خديجة الحجوبي الفاعلة الجمعوية بامتياز، الحملة الطبية شملت ما يقارب ألف مستفيد ومستفيدة في التخصصات التالية :

طب العضام والمفاصيل

طب النساء

الطب العام

طب الاطفال

طب العيون

الفحص بالصدى ( الاكوكرافي)

قياس نسبة السكري في الدم

تحاليل حول كشف المكروبات بالبول

قياس وتصحيح النضر

قياس ارتفاع الضغط الدموي

قياس نبضات القلب

تحاليل حول داء الكلي

قياس نسبة الأكسجين في الدم

قياس الحرارة

كل هده الخدمات بالمجان

مع توزيع بعض الادوية حسب المتوفر

وتوفير نظارات طبية لدوي الاحتياجات الخاصة بالمجان

تجدر الإشارة إلى أن جمعية التنوير جاءت كثمرة لجهود مجموعة من الشباب النشيط والكفء، المهتم أساسا بعلم البصريات لسد نقص كبير يعاني منه العمل الجمعوي في هذا الإطار، و هي القافلة التي لقيت استحسان ساكنة منطقة بن دباب مقاطعة المرينيين، عمل الساهرين عليها لكونها منطقة شعبية هشة بامتياز تظم الطبقة

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