العيون – الساقية الحمراء.. إجهاض مجموعة من محاولات الهجرة السرية

هبة بريس _ الرباط

تمكنت السلطات المحلية والمصالح الأمنية بجهة العيون – الساقية الحمراء، خلال الأيام الماضية، من إجهاض مجموعة من محاولات الهجرة السرية.

وهكذا، تم إحباط محاولة للهجرة السرية صباح أمس السبت في اتجاه جزر الكناري انطلاقا من منطقة “فرمة الصغيرة” بإقليم العيون، وإيقاف 54 مرشحا للهجرة السرية من بلدان جنوب الصحراء، بالإضافة إلى حجز قارب مطاطي ومحرك و10 براميل للبنزين.

كما تم، يومي الجمعة والسبت، إحباط عمليات أخرى بمدينة العيون، أسفرت عن إيقاف 106 مرشحين للهجرة السرية كانوا يتحينون الفرصة للعبور نحو جزر الكناري.

وبإقليم طرفاية، أوقفت المصالح الأمنية 76 مهاجرا غير شرعي من بلدان جنوب الصحراء، بعدما تمكنت من إفشال ثلاث محاولات للهجرة السرية على مستوى جماعات النعيلة والطاح والدورة، إلى جانب حجز قاربين مطاطيين ومحرك وتسع براميل للبنزين بسعة 25 لتر لكل واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن البحر لفظ جثتين لمرشحين للهجرة غير الشرعية بعد جنوح أحد القاربين.

يذكر أن المصالح الأمنية كثفت، مؤخرا، عملياتها لمكافحة الهجرة السرية على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

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