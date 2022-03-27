“الساعة القانونية ” تجبر الخطوط الملكية المغربية على تغير مواعيد رحلاتها

هبة بريس _ الرباط

سيتم تقديم مواقيت الرحلات الجوية للخطوط الملكية المغربية بساعة واحدة عند المغادرة والوصول بمختلف مطارات المملكة ابتداء من الأحد 27 مارس 2022 على الساعة 03,00 صباحا؛ وإلى غاية 8 ماي 2021 على الساعة 02,00 صباحا

وأوضحت الخطوط الملكية المغربية، أن هذا القرار يأتي بعد عودة المملكة المغربية إلى العمل بتوقيت غرينتش بمناسبة شهر رمضان الكريم

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT) بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة وذلك عند الساعة الثالثة صباحا من اليوم الأحد 27 مارس الجاري.

وكان بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أوضح مؤخرا أن هذا التغيير يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار السيد رئيس الحكومة بشأن تغيير الساعة القانونية.

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