الصين تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

هبة ب يس _ وكالات

عثرت طواقم الإنقاذ الصينية الأحد على الصندوق الأسود الثاني لطائرة “شرق الصين” المنكوبة، التي تحطمت على سفح جبل في منطقة وازهو جنوب البلاد الأسبوع الماضي، وتأكد مقتل جميع ركابها الـ132 وجميعهم من الجنسية الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن مركز قيادة عمليات الإغاثة أن الصندوق الثاني الذي يعد بمثابة مسجل، يحتوي على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.

وتأكّد مقتل جميع ركاب طائرة “شرق الصين” البالغ عددهم 132 شخصا والتي تحطمت الاثنين، على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين، بحسب ما أفادت به هيئة الطيران المدني الصينية السبت.

وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة، فيما ظلت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثا عن حطام وعن ناجين محتملين.

وعُثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، وسيستغرق تحليله أياما عدة.

ويُعد تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ 1994 في الصين، حيث يعتبر الخبراء عموما أن السلامة الجوية جيدة جدا. ولم تعرف بعد أسباب الكارثة.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد دعا الاثنين إلى “تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن”، وأوفد إلى المكان فريقا حكوميا برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي.

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