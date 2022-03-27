روسيا تقصف منشأة أبحاث نووية بخاركيف
هبة بريس _ وكالات
قالت هيئة التفتيش النووية الأوكرانية إن روسيا قصفت من جديد منشأة للأبحاث النووية في خاركيف، مشيرة إلى أن القتال يجعل من المستحيل تقييم الأضرار.
وأضافت الهيئة أن المفاعل التجريبي في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا تعرض للقصف السبت.
وكانت السلطات الأوكرانية ذكرت في وقت سابق أن القصف الروسي دمر مبان في منشأة خاركيف، لكن لم يحدث تسرب إشعاعي.
وتستعمل منشأة المصدر النيوتروني المشيدة حديثا لإجراء بحوث وإنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية وصناعية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن المواد النووية في المنشأة ليست خطيرة، وأن مخزون المواد المشعة منخفض للغاية، ما يقلل من مخاطر حدوث تسرب إشعاعي.
وتحاصر القوات الروسية خاركيف منذ بداية الغزو، وتعرضت مبانيها السكنية وبنيتها التحتية الحيوية لقصف متكرر
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7 تعليقات
الرئيس الاوكراني لا يصلح لقيادة حظيرة عسكرية كان من المفروض به قبل بدأ الحرب ان يتدارك هذه الأمور ويحسب للترسانة التي تمتلكها روسيا بدل ان يقع في هذا المنزلق الخطير انه خسر الحرب..
زيلينسكي جاء الوقت ليتدارك الامر بالموافقة على الشروط لإنقاذ بلده وشعبه روسيا دخلت الحرب وتحدثت بلغة القوة فمن المستحيل ابدا ان تعطي انكسار هل من المعقول دخلت الحرب وتلقي بسلاحها دون قيد او شرط وتتحمل خسائر الحرب ..
روسيا من حيث القوة العسكرية ليس لها منافس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطفئ نار الحرب لأنها كارثة تشمل سكان العالم اذا لم تنتهي ..
الرئيس الأكراني شرد شعبة وذمر بلاده بسبب الاغراءات الامريكية والغربية لا يستحق أن يكون رئيسا لهذا الشعب الذي شرده وقوله..
الرئيس الأكراني أدخل بلده في حرب وتسبب بازحاق ارواح وجروح وتدمير وازمات عالمية…
روسيا قوة نووية لامثيل لها في العالم كلمة واحدة من الرئيس سيتغير كل شيء سترجع إلى العصر الحجري ..
الحملة العسكرية الروسية كانت واضحة وهو محاربة التوسع الناتو الذي كان يهدد اراضيها وهدفها استرجاع اراضيها اللي فقدتها غداة سقوط الاتحاد السوفياتي ..