إيطاليا : حادثة سير مروعة تودي بحياة مهاجر مغربي

ع.الباز- هبة بريس

لقي مهاجر مغربي ثلاثيني مصرعه وأصيبت مرافقته بجروح متفاوتة الخطورة صباح اليوم السبت بنواحي مدينة فورلي الواقعة شمال ايطاليا،إثر تعرضه لحادثة سير وصفت بالخطيرة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الهالك لقي حتفه متأثرا بإصابات بليغة على مستوى الرأس وفي أنحاء متفرقة من جسده جراء قوة الإصطدام، الذي يرجح ذات المصدر أنه كان بسبب الإفراط في السرعة الذي أدى إلى انقلاب السيارة، فيما أصيبت مرافقته بنزيف حاد نقلت على إثرها على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى المحلي في حالة حرجة.

وفور اشعارها بالحادث حلت بعين المكان العناصر الأمنية التي حررت محضر معاينة في الحادثة.

وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى ذاته، في حين وتنفيذا لتعليمات المدعي العام ، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في موضوع الحادث المأساوي المروع والمميت، قصد الوقوف على ملابسات وظروف الحادث وتحديد المسؤوليات لمعرفة حيثياتها.

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