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الصحراء المغربية ..مركز أبحاث بالكونغرس الأرجنتيني يشيد بدعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي

2022-03-26 / 10:14 مساءً
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أشاد معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، وهو مركز أبحاث معروف تابع للكونغرس الأرجنتيني، بـ “قرار الحكومة الإسبانية القاضي بدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء”.

وأكد رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والنائب الأرجنتيني، السيد أومبرتو روجيرو، في رسالة موجهة إلى سفير المغرب في الأرجنتين، السيد فارس ياسر، أنه “باسم معهد الدراسات الاستراتيجية، الذي ينتمي إلى دائرة مشرعي الأمة الأرجنتينية وكونغرس الأمة الموقر، نعرب عن أصدق تهانينا على نجاح الدبلوماسية المغربية والقرارات القيمة التي تم اتخاذها في كلا البلدين من قبل حكومة بلدكم العزيز والحكومة الإسبانية، والتي تتيح التقدم وتسوية القضايا بين الدولتين”.

وأضاف المصدر ذاته “داخل معهدنا، نعرب عن بالغ ارتياحنا لقرار الحكومة الإسبانية بدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء. ونعتقد اعتقادا راسخا بأن هذا هو المسار المناسب لحل النزاع، حفاظا على السلم في إطار القانون الدولي”.

وأضاف رئيس مركز الأبحاث الأرجنتيني أن القرار الإسباني يشكل “مثالا واضحا على كيفية حل النزاعات من خلال الدبلوماسية والحوار والتوافق. ونأمل أن يتكرر ذلك في النزاعات القائمة الأخرى، وأن يتم التوصل إلى اتفاقات مثل الاتفاق بين المغرب وإسبانيا”.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    هل يجوز التيمم بحضور الماء !!!؟؟؟
    لإضفاء شرعية ومصدقية مزيفة وزائفة على موضوع ما، يلجأ البعض إلى قصاصات صحفية أو تصريحات أستهلاكية أو رسائل مجاملة ليقفز عن حقائق ثابتة وقرارات ملزمة وأحكام قضائية صادرة.
    شأن هؤلاء، شأن من يحاول تغطية الشمس بالغربال أو كالغريق الذي ينتظر أي قشة يتمسك بها لعلها تنقذه من الغرق.
    لأنه مهما قيل عن تغريدة ترامب ورسالتي رئيس ألمانيا ورئيس حوكومة إسبانيا، فإنهن لن يعلوَّن على الشرعية الدولية والقانون الدوليين.
    فالشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة تعتبر قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وجبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. والقانون الدولي ممثلا في حكمي محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية الصادرين على التوالي بتاريخ: 16/10/1976 و 29/09/2021، اللذين يعتبران الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب.
    وكل من يشهد خلاف ما سلف فشهادته شهادة زور. وكل من اعترف بسيادة المغرب على الصحراء فهو خارج القانون (Hors la loi) وأولهم ترامب المجنون.

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