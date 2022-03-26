الحوثيون يعلنون هدنة لثلاثة أيام غداة سلسلة هجمات استهدفت السعودية
قال الحوثيون السبت إنهم سيوقفون “ضرباتهم” على السعودية و”المواجهات” في اليمن “لثلاثة أيام”، غداة سلسلة هجمات استهدفت المملكة المجاورة للبلد الفقير الذي يشهد نزاعا منذ أكثر من سبعة أعوام.
ونشر المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام عبر موقع تويتر “تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام، واستعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي ودائم”.
وتابع “نعلن وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة ثلاثة أيام ومستعدون لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي ومستمر إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية للتحالف من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في بلادنا”.
وتأتي مبادرة الحوثيين المدعومين من إيران غداة شنهم 16 هجوما في أرجاء السعودية بينها هجوم استهدف منشآت نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة، عشية الذكرى السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين.
تعليق واحد
الحواريون ذراع مسلح لايران للهيمنة علي الشرق الاوسط هؤلاء المجوس اعداء الملة المحمدية جندوا هؤلاء المرتزقة الذين لم يبخلوا في الامتثال لهم وبالمناسبة اري ان احتلال ايران لليمن الي جانب احتلالها لسوريا سيكونالامن القومي الخليجي العربي في خطر ولذا اري ان الجيش السعودي بتنسيق مع الحلفاء لا بد ان يحدد بنك اهداف مصادر النيران الاتية من الحوتيين وبعد ذلك القيام بعملية هجومية جوية شاملة وعنيفة ومستمر والتركيز علي مراكز القيادة والقواعد لتركيع هؤلاء القتلة ومن موقعي كمواطن عربي يحز في قلبي هجوم هؤلاء المجوس علي جدة وادينه واتمني ان ينشا تحالف عربي خليجي عسكري للقضاء علي الحوتيين في اليمن واتمني ان يقوم الحليف الامريكي باستعمال السلاح الذري ضدهم