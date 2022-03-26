خط جديد لشركة بينتر للطيران بين جزر الكناري و كلميم

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شركة الطيران الإسبانية “بينتر”، قررت إطلاق خط جوي جديد يربط بين مطاري كناريا الكبرى ومدينة كلميم.

وأكدت شركة الطيران الإسبانية، المتواجد مقرها بجزر الكناري أنه ابتداء من ثاني أبريل المقبل، ستقوم بربط جزر الكناري بمدينة كلميم بوابة الصحراء المغربية، بمعدل رحلتين في الأسبوع الأربعاء ، والسبت.

وبعد هذا القرار الجديد، تضع شركة الطيران منخفضة التكلفة رهن إشارة المسافرين طائرات من طراز ATR72-600 بطاقة إستعابية ل 72 مقعدا.

وسيكون بإمكان الزباء المسافرين إقتناء التذاكر إبتداء من يوم أمس الجمعة 25 مارس.

كما أن شركة “بينتر” للطيران، تواصل تطوير وتعزيز الربط مع المغرب. وحاليا، تؤمن الشركة ربط جزر الكناري بالمدن المغربية أكادير، الداخلة، العيون ومراكش.

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