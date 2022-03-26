بسبب وعكة صحية مفاجئة …فاطمة الزهراء العروسي تخضع لعملة جراحية مستعجلة

نجلاء مزيان: هبة بريس

خضعت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي، -خضعت- لعملية جراحية مستعجلة، و ذلك بسبب إصابتها بوعكة صحية مفاجئة.

و كشفت الفنانة المغربية عبر صفحاتها بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، أن وضعها الصحي منعها من مزاولة أنشطتها الفنية.

و كتبت:” احبابي و اصدقائي كم كنت اتمنى حضوري معكم في هاته المناسبة الجميلة لكن قدر الله و ما شاء فعل، ضروفي الصحية حالت دون ذلك”.

و أضافت:”اصبت بوعكة صحية شديدة و مفاجأة استدعت خضوعي لعملية جراحية على وجه السرعة و بالتالي حالت دون لقاءنا لاستمتع بكم و اتبادل معكم لحظات حب و مودة، احبكم و اتمنى ان القاكم في اقرب فرصة ان شاء الله دعواتكم”.

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