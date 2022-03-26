هولندا ..مصرع شاب مغربي رميا بالرصاص

هبة بريس - وكالات

قتل شاب من أصل مغربي ، رميا بالرصاص ، أول أمس الأربعاء ، ضواحي مدينة امستردام الهولندية .

وتوفي الشاب البالغ من العمر 27 سنة متأثرا بجروح أصيب بها، اثر تعرضه لإطلاق نار نواحي العاصمة الهولندية، حيث كشفت مصادر اعلامية هولندية انه كان رفقة مجموعة من الأشخاص، قبل ان يباغتهم شخص مجهول ويطلق عليهم النار، مما تسبب في إصابة الضحية بطلق ناري كان سبا في وفاته في وقت لاحق داخل المستشفى.

وبحسب وسائل إعلام هولندية، فان الضحية ينتمي لمجموعة غنائية “للراب”، وتورط في عدة صراعات مع مجموعات منافسة.

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