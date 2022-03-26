سماء جنيف "مغلقة" خلال قمة بوتين وبايدن
سماء جنيف "مغلقة" خلال قمة بوتين وبايدن

بايدن يصف بوتين ب”الجزار”.. والكرملين يحذر

2022-03-26 / 5:16 مساءً
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هبة بريس - وكالات

علق الكرملين على إهانة جديدة جاءت على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وقال بايدن اليوم السبت، عقب لقاء عقده مع لاجئين أوكرانيين في ملعب رياضي وسط العاصمة البولندية وارسو، ردا على سؤال عن موقفه إزاء بوتين بعد رؤية هؤلاء اللاجئين: “إنه جزار”.

وسرعان ما علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على كلام الزعيم الأمريكي بالقول: “من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس”.

وحذر بيسكوف من أن “الإهانة الجديدة بحق بوتين من قبل بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة”.

وسبق أن وصف بايدن نظيره الروسي بأنه “مجرم حرب” و”قاتل”.

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