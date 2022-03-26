خاليلوزيتش يستدعي مهدي بنعبيد حارس الفتح الرياضي إلى المنتخب

2022-03-26 / 4:57 مساءً
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هبة بريس

استدعى الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش اللاعب مهدي بنعبيد حارس مرمى نادي الفتح الرياضي لتعزيز صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم.
وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن مدرب المنتخب الوطني استدعى بنعبيد للالتحاق بالمعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني الأول قبل المباراة المرتقبة أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية برسم إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022 .

و يلتقي المنتخبان المغربي و الكونغولي في لقاء الاياب الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل ، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، ابتداء من السابعة والنصف مساء.

وكان المنتخب المغربي قد انتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله من مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بينهما ،أمس الجمعة على أرضية ملعب » الشهداء » في العاصمة كينشاسا برسم ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر لكرة القدم 2022.

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