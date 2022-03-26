مجلس الأمن الروسي: سنستخدم الأسلحة النووية للدفاع عن وجودنا

2022-03-26 / 3:56 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال ديميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، السبت، إنه توجد عدة حالات تملك خلالها روسيا حق استخدام الأسلحة النووية، وفق ما نشرت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: “سنستخدم أسلحة نووية إذا تعرضنا لهجوم نووي أو عمل يهدد وجودنا حتى بدون استخدام أسلحة نووية ضدنا”.

وذكر مدفيديف أنه “تم سرد كل هذه الحالات في وثيقة خاصة بذلك، وهذا يدل على عزم الدولة على الدفاع عن سيادتها، ولكن مع ذلك، في المواقف الصعبة، تكون المفاوضات هي الطريقة الأفضل والأصح”.

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