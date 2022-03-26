الملك محمد السادس والعاهل السعودي

بسبب “هجمات الحوثيين”.. الملك يبرق العاهل السعودي: “نندد بشدة بهذه الأعمال التخريبية والإرهابية”

2022-03-26 / 3:48 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تضامن إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر الاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي تستهدف منشآت حيوية ومدنية بالمملكة، معربا عن أصدق مشاعر تضامنه مع العاهل السعودي .

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فقد تتبعت باستنكار شديد أنباء الاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي تستهدف منشآت حيوية ومدنية بالمملكة العربية السعودية” .

وأضاف جلالته “وإذ أندد بشدة بهذه الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة، فإني أجدد التأكيد لكم على تضامن المملكة المغربية المطلق مع بلدكم الشقيق، ووقوفها الدائم إلى جانبه من أجل التصدي لهاته المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن أراضيه وسلامة مواطنيه فحسب، بل وتشكل تهديدا للأمن الطاقي وإمداداته في العالم”.

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