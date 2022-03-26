بعد قرار البراءة في قضية الجنس مقابل النقط…أستاذان جامعيان بسطات ينتظران العودة لعملهما

2022-03-26 / 3:20 مساءً
1
محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد سلسلة من جلسات المحاكمات الماراطونية التي شهدتها المحكمة الابتدائية بسطات في قضية شغلت بال الرأي العام المحلي والوطني حول موضوع مابات يعرف اعلاميا ” بقضية الجنس مقابل النقط”، أسدل الستار مؤخرا عن فصولها بعد أن قضت المحكمة بإدانة اثنين بالسجن النافذ، فيما تمت تبرئة اثنين آخرين ويتعلق الأمر بمنسق المالية العمومية الأستاذ” محمد.ب”، و الأستاذ ” خ.ص”، هاذين الأخيرين اللذين لازالا ينتظران انصافهما من قبل رئاسة الجامعة والوزارة الوصية، للعمل على تسريع وثيرة اعادتهما إلى مقر عملهما بمدرجات كلية العلوم القانونية والسياسية مادام القضاء قد قال كلمته الأخيرة.
ويذكر، أن مدينة سطات قد تحولت في الآونة الأخيرة إلى قبلة للباحثين عن آخر الأخبار فيما يخص هذه القضية، اذ بات محيط المحكمة الابتدائية بمدينة سطات محجا لمختلف ممثلي المنابر الاعلامية التي ظلت ترابط هناك إلى ساعات متأخرة من الليل، قبل أن بتم الاعلان عن الحكم الابتدائي برئاسة القاضي هشام بحار الذي قضى بتبرئة الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص” من المنسوب إليهما في هذه الواقعة، فيما أدانت المحكمة ذاتها “م. خ” بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ فيما أدانت الأستاذ “ع، م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما أبقت محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها على الحكم بسنتين ضمن حكم استئنافي في حق أستاذ خامس في القضية ذاتها.

ويذكر، أنه وفي أوج محاكمة الأساتذة الجامعيين المعنيين، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لهؤلاء المعتقلين وحتى الذين في حالة سراح، وملأت الفضاء الأزرق والأخضر وحتى الأصفر، ومعه وسائل التواصل الاجتماعي دون استحضار للقيم الاخلاقية والانسانية، ودون أدنى اعتبار لمشاعر أسرهم وأطفالهم الصغار الذين باتوا يرفضون الذهاب حتى إلى المدارس…فماذنب هؤلاء.
مجالس المقاهي والشارع، بدورها باتت حينها لا تخلو من ” اجترار” هذه القضية التي أصبحت اليوم بين يدي القضاء، هو الفيصل والحكم، بيد لا يحق لأي كان أن يستبق الأحداث وأن يطلق أحكام القيمة.
ففي خضم هذه الأحداث وما خلفته من اعصار قوي عصف بخمسة أساتذة، منهم من ادخل السجن، ومنهم من قدم في حالة سراح وبالتالي تمت تبرئة اثنين منهم، ضمن ملف أصبح الآن بين يدي القضاء ليقول كلمته الأخيرة في الحكم الاستئنافي المرتقب، هناك ملاحظة لابد من التحذير منها والاشارة إليها، تلك المتعلقة بسمعة الجامعة وخريجيها وشواهدها ودبلوماتها، التي ستصبح في مهب الريح، إن لم ينتبه هؤلاء الذين لازالوا يصبون الزيت على النار، فهم بأفعالهم هاته أضحوا مساهمين في تشويه جامعتهم ودبلوماتها وخريجيها ومحتواها العلمي، بل وأن بخسوا حتى مجهودات شرفاء المهنة بها…

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إحباط عملية تهريب بمعبر الكركرات وحجز 1273 كلغ من الشيرا

إحباط عملية تهريب بمعبر الكركرات وحجز 1273 كلغ من…

2022-03-27 / 11:23 صباحًا
Photo of قافلة طبية متعددة التخصصات بفاس لجمعية التنوير

قافلة طبية متعددة التخصصات بفاس لجمعية التنوير

2022-03-27 / 10:58 صباحًا
Photo of العيون – الساقية الحمراء.. إجهاض مجموعة من محاولات الهجرة السرية

العيون – الساقية الحمراء.. إجهاض مجموعة من محاولات الهجرة…

2022-03-27 / 10:25 صباحًا
Photo of متظاهرون يطوفون بـ”جثمان” متوف في تاوريرت

متظاهرون يطوفون بـ”جثمان” متوف في تاوريرت

2022-03-27 / 10:11 صباحًا
Photo of “الساعة القانونية ” تجبر الخطوط الملكية المغربية على تغير مواعيد رحلاتها

“الساعة القانونية ” تجبر الخطوط الملكية المغربية على تغير…

2022-03-27 / 9:42 صباحًا
Photo of توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

2022-03-27 / 9:07 صباحًا
Photo of تطوان ..عيد الكتاب يعود بعد توقف اضطراري بسبب الجائحة

تطوان ..عيد الكتاب يعود بعد توقف اضطراري بسبب الجائحة

2022-03-27 / 8:00 صباحًا
Photo of باحثة : تحلية مياه البحر تمثل حلولا أساسية لمواجهة الجفاف

باحثة : تحلية مياه البحر تمثل حلولا أساسية لمواجهة…

2022-03-26 / 10:41 مساءً
Photo of وأخيرا…عادت الساعة بتوقيت غرينيتش من جديد

وأخيرا…عادت الساعة بتوقيت غرينيتش من جديد

2022-03-26 / 9:54 مساءً
Photo of خط جديد لشركة بينتر للطيران بين جزر الكناري و كلميم

خط جديد لشركة بينتر للطيران بين جزر الكناري و…

2022-03-26 / 7:59 مساءً

تعليق واحد

  1. إن كانوا حقا بريئين فهنيئا لهما ويجب تعويضهما عن الضررين المادي و المعنوي.
    وإن كانت محاباة فسيفضح الأمر ولو بعد حين، لان دعوة المظلوم لا ترد.
    كما يجب متابعة عصابات اخرى من بعض الأساتذة (وحاشا لله ان يكونوا كلهم) ممن سولت لهم انفسهم التلاعب بمباريات توظيف الاساتذة او الانتقاء في سلك الدكتوراه …والذين حولوا الكلية ل “زريبة” ومنتجع خاص بهم من اجل انتذاب اصحابهم وابناء قبيلتهم وابناء علية القوم…دون انصاف لابناء الشعب الذين يظلمون و يسبعدون من كل مباراة ظلما وعدوانا…ولنا في كلية الحقوق بفاس خير دليل على ما نقول.
    حسبنا الله فيكم وفي من يغض الطرف عنكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق