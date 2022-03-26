دخلت للمستشفى بسبب وعكة صحية ..لبنى الجوهري تكشف تفاصيل وضعها الصحي

2022-03-26 / 2:57 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الكوميدية المغربية لبنى الجوهري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -كشفت- تعرضها لوعكة صحية أُدخلت على إثرها للمستشفى.

و نشرت الفنانة المغربية عبر ذات المنصة صور لها من قلب المستشفى معلقة عليها :”أهلان زوينين أول مرة نحط بحال هد البوست و خا أنا نص دحياتي دوزتها ف صبيطارت و كنخاف من صبيطار ولبرا، متخافوش الحمد الله دازت … من الإتنين و أنا هاكا الضغط … و لكن الحمدالله…”.

و واصلت:” مرضت بزاف لبغيت نكوليكم ديوها في صحتكم راه صحة هي كلشي، أنا شعرت بواحد الألم خيالي في راسي ولكن نيشان مشيت نشوف بروفيسور، أسبوع و أنا هاكا مي الحمدالله كاين علاج الكلشي”.

وأضافت :” نصيحة لأي واحد حس بشي حاجة في الجسم ديالو يطير ميكولش ليوم غدا بلاتي أنبرا، نو سيرو وشوفو طبيب وتهلاو في صحتكم، عرفو شنو تتكلو معامن كتكلسو أي واحد “طوكسيك” بعدو عليه، كبير ولا صغير ليكتشوف هاد البوست تهلا ف راسك وصحتك كنبغيكم بزاف”.

و فور إعلانها خبر مرضها، انهالت عليها العشرات من التعاليق من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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