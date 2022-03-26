وفاة نقيب المحامين المصريين أثناء مرافعته في جلسة بالمحكمة

2022-03-26 / 2:32 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

توفى اليوم السبت، نقيب المحامين في مصر، رجائي عطية، عن عمر ناهز الـ84 عاما، إثر سقوطه مغشيا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، صورة للحظة تعرض رجائي عطية نقيب المحامين لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة، داخل محكمة جنايات الجيزة بإمبابة.

كما أكد أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وفاة نقيب المحامين أثر وعكة صحية.

ولد رجائي عطية عام 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية، ويرأس منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين خلفًا لسامح عاشور.

وقبل شهور، توفيت ابنة النقيب ونعاها بكلمات مؤثرة، وبعدها أصيب بحالة نفسية سيئة لازمته لفترة حزنا عليها.

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