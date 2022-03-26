بايدن يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في وارسو

هبة بريس - وكالات

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنطوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.

وبعد اللقاء قال كوليبا إن بلاده تلقت تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بخصوص تطوير التعاون الدفاعي. وأضاف كوليبا للصحفيين “تلقينا وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن كيفية تطوير تعاوننا الدفاعي”.

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