فاجعة الطفل ريان تتكرر في الإمارات.. وفاة طفل سقط في بئر عميق

2022-03-26 / 12:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تفاعل إماراتيون على نطاق واسع، اليوم السبت، مع خبر وفاة الطفل سلطان المقبالي، البالغ من العمر 3 سنوات، وذلك بعد سقوطه في بئر في محيط منزله على ما يبدو في مدينة العين.

وكانت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي قد أعلنت في بيان لها وفاة الطفل ”المقبالي“، اليوم السبت، وذلك بعد تلقيها بلاغًا، أمس الجمعة، عن سقوطه.

وذكرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن ”الهيئة تلقت بلاغًا عن سقوط طفل يبلغ 3 سنوات من العمر في بئر على عمق 72 مترًا بمنطقة الظاهر في العين“.

وأكدت في البيان أنه منذ تلقي البلاغ باشرت فرق الدفاع مهامها في محاولة لإنقاذ الطفل وانتشاله، إلا أنه فارق الحياة.

ودعت الهيئة السكان للتأكد من ردم أية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها حرصاً ووقاية للأطفال وحفاظاً على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر.

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