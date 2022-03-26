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تقرير: توقعات بنك المغرب لا تأخذ بعين الاعتبار الأمطار الأخيرة

2022-03-26 / 11:59 صباحًا
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هبة بريس

اعتبر مركز التجاري للأبحاث (AGR)، أن توقعات بنك المغرب بشأن النمو الاقتصادي خلال عام 2022، والتي حددها في نسبة 0,7 في المائة، لا تأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة.

وأوضح المركز، في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” للأسبوع الممتد من 18 إلى 24 مارس الجاري، أنه “عقب اجتماعه الأول حول السياسة النقدية لعام 2022، حافظ بنك المغرب على سعره الرئيسي دون تغيير عند 1,5 في المائة، بينما خفض توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 0,7 في المائة مقابل 2,9 في المائة مبدئيا”، مبرزا أن هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن البنك المركزي عدل توقعاته لمعدل التضخم لعام 2022 إلى 4,7 في المائة، وهو مستوى قياسي منذ حوالي ثلاثة عقود.

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن بنك المغرب رفع من تسبيقاته لأجل 7 أيام من 2,6 مليار درهم إلى 36,7 مليار درهم.

وبخصوص تدخلات البنك طويلة الأجل، فقد ارتفعت بمقدار 400 مليون درهم، بعد انتهاء ثلاثة خطوط من القروض المضمونة البالغة 8,8 مليار درهم، وخلق ثلاثة خطوط أخرى بقيمة 9 مليارات درهم.

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