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أكادير : توقيف مسؤول أمني على خلفية قضية إختلاس 279 مليون من وكالة بنكية

2022-03-26 / 11:33 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن إعتقال مسؤول أمني بأكادير، يوم أمس الجمعة، بعد ورود إسمه في ملف إختلاس ” موظفة ” بوكالة بنكية بمدينة تيزنيت، حوالي 279 مليون سنتيم.

وأضافت مصادرنا، أن فرقة تابعة للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدار البيضاء، قد حلت يوم أمس الجمعة باكادير من أجل اعتقال المسؤول الأمني، ونقله من أجل التحقيق معه في المنسوب له.

وكانت لجنة إفتحاص قد حلت بالوكالة البنكية بتيزنيت، مؤخرا، ليتم إكتشاف إختلاسات عبر دفعات من حسابات بنكية إستمرت حتى حدود 2020.

ومن المرتقب أن تسفر التحقيقات مع ” الموظفة” المعتقلة، وشريكها المحتمل، عن كيفية إختلاس أموال البنك وهل هناك شركاء أخرون مرتبطون بالملف ذاته.

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