تذكير.. العودة الى توقيت “غرينيتش” يوم غذ الأحد

2022-03-26 / 10:55 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قبل أيام، بأنه سيتم العمل بالساعة التي توافق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وسيتم العودة الى توقيت غرينيتش، ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 27 مارس الجاري، على أن تتم العودة بعد نهاية شهر رمضان للعمل بتوقيت (غرينيتش+1) بإضافة ستين (60) دقيقة ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي المقبل.

وأوضح بلاغ للوزارة ذاتها أن هذا التغيير، الذي دأبت عليه الحكومة، يأتي لضرورة التكيف مع خصوصيات هذا الشهر الأبرك وما يتطلبه من أجواء ملائمة لأداء وممارسة الشعائر الدينية؛ وذلك طبقا للمرسوم الصادر في 26 أكتوبر 2018 والمتعلق بالساعة القانونية، ولقرار رئيس الحكومة بهذا الخصوص.

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