بعد اعتزاله.. أدهم نابلسي يحصل على إجازة في تجويد وتلاوة القرآن

هبة بريس - وكالات

تداول مستخدمون لمواقع التواصل صورة للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي بعد حصوله على إجازة في تجويد وتلاوة القرآن الكريم.

وتظهر الصورة نابلسي وهو يحمل درع التكريم الذي حصل عليه.

وأحدثت الصورة ضجة عبر مواقع التواصل بين من أثنى عليه ومن انتقده بسبب تركه الفن واعتباره حراما.

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