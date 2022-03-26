الرئيس الأوكراني: الدمار في ماريوبول يشبه ما حدث في سوريا

هبة بريس - وكالات

شبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدمار في ماريوبول بما حدث في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا لم تعاقب بعدما استولت على القرم.

وقال الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، في كلمته بمنتدى الدوحة، إن القوات الروسية لا تسمح بدخول المساعدات لمدينة ماريوبول، مشيرا إلى أن موسكو لم تلتزم بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها لنا.

وأضاف زيلينسكي أنه يجب إصلاح المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا تتفاخر بأنها قادرة على تدميرنا بأسلحة دمار شامل.

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